Учёные создали тест крови для диагностики рака на ранних стадиях

С его помощью исследователи надеются совершить прорыв в сфере распознавания опасного недуга.Исследователи из Оксфорда создали новый анализ крови под названием TriOx, способный обнаружить ранние признаки шести видов рака, таких как рак поджелудочной железы, яичников и груди.