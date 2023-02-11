В Новосибирске за мошенничество осуждены диспетчеры станции "Новосибирск-Главный"

Предприимчивые железнодорожники придумали способ обмана продавцов киосков, работающих на перронах.Суд вынес приговор бывшим маневровым диспетчерам железнодорожной станции "Новосибирск-Главный" - их признали виновными в групповом мошенничестве.
Предприимчивые железнодорожники придумали способ обмана продавцов киосков, работающих на перронах.Суд вынес приговор бывшим маневровым диспетчерам железнодорожной станции "Новосибирск-Главный" - их признали виновными в групповом мошенничестве.
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