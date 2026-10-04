Артемий Лебедев раскритиковал США за борьбу с родильным туризмом

Блогер Артемий Лебедев возмутился решением президента США Дональда Трампа, запрещающим туризм с целью родов для получения американского гражданства.
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