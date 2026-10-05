FOH: привычка грызть семечки может способствовать повреждению зубной эмали

Привычка грызть неочищенные семечки может привести к серьезным последствиям для зубов. Увеличивается риск повреждения зубной эмали, предупредили в статье Frontiers in Oral Health (FOH).
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