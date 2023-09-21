Замглавкома ВКС России Грехов: в странах СНГ собираются развернуть средства ПРО

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов заявил, что в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) собираются развернуть средства противоракетной обороны (ПРО).
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов заявил, что в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) собираются развернуть средства противоракетной обороны (ПРО).
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