Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с видеообращением по случаю Дня православной книги.

Дорогие друзья!Сердечно поздравляю всех вас с Днем православной книги. Радуюсь тому, что этот праздник занял особое место в нашем календаре, что он привлекает внимание широкой общественности, педагогов, школьников и их родителей.
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