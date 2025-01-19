Bild узнал, что Шольц готов поддерживать Украину из дополнительных займов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он «расчистит путь для дополнительных миллиардов для Украины» только в том случае, если они будут финансироваться за счет дополнительных займов и приостановки долгового тормоза, пишет Bild.
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