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Bild узнал, что Шольц готов поддерживать Украину из дополнительных займов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он «расчистит путь для дополнительных миллиардов для Украины» только в том случае, если они будут финансироваться за счет дополнительных займов и приостановки долгового тормоза, пишет Bild.

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Комментарии
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Eduard
Шольц из личного кармана пусть и поддерживает!
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18 час.
Eduard
Эти займы будит немецкий народ отдавать,а он сволочь фашистская занимать? Я бы егр сволочь удавил давно,а труп Украине передал!
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17 час.
Eduard
Отвали от Украины ублюдок плешивый!
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17 час.

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