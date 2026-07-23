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Порядок, государство

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Военный банкрот: США готовятся сжечь еще миллиарды долларов в Иране

Военный банкрот: США готовятся сжечь еще миллиарды долларов в Иране

Война в Иране уже опустошила ВМС и ВВС США, поставив под угрозу боевую подготовку армии, пишет WP. Попытка республиканцев экстренно выделить Пентагону 73 миллиарда долларов встретила жесткое сопротивление, обнажив глубокий кризис бюджетной системы и застой в американском ВПК.

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