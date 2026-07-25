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Царьград

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Шуваев сообщил о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Белгородскую область

Шуваев сообщил о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Белгородскую область

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на регион.В своем Telegram-канале он заявил, что Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой украинских беспилотников.

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