Уполномоченный в Пензенской области обратился к руководителю управления ФНС с предложением наладить досудебное урегулирование налоговых споров с бизнесом

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение Доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области и предложений для включения в ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту РФ», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщила Уполномоченный в Пензенской области Михаил Лисин.
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