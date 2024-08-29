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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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📑 Законы, вступающие в силу в сентябре

📑 Законы, вступающие в силу в сентябре. 📌С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

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