📑 Законы, вступающие в силу в сентябре. 📌С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».
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📑 Законы, вступающие в силу в сентябре. 📌С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».