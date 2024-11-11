Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 229 подписчиков

Глюк'оZа о концерте в Красноярске: «Была более раскрепощенная. Обычно я на хорошем питании, занимаюсь йогой»

Глюк'оZа о концерте в Красноярске: «Была более раскрепощенная. Обычно я на хорошем питании, занимаюсь йогой»

В июле вокруг вступления Глюк'оZы разгорелся настоящий скандал. Певица вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии и не на шутку напугала поклонников странным поведением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх