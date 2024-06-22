Боец ВС РФ Александр рассказал об «успехах» ВСУ под Харьковом

Киевское командование сообщило о продвижении ВСУ под Харьковом. Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что они «разбили» подразделения ВС РФ в Волчанске, а также в населенных пунктах Тихое и Глубокое в Харьковской области.