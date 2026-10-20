Российский ракетный комплекс «Сармат» превосходит своего предшественника Р-36М, который в НАТО прозвали «Сатаной», по всем показателям, включая точность и забрасываемый вес, рассказал в интервью «360» военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.