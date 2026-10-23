В 1784 году произошёл один из самых странных эпизодов в истории колониальной дипломатии. Великобритания, только что потерявшая свои североамериканские колонии, обратилась к Российской империи с неожиданным предложением: помочь с заселением Крыма, отправив туда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Израиль не коммен...
- «Русские два раза...
- Пашинян попрощалс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым