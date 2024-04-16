Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по обращению жителей Краснодарского края в связи с нарушением их прав

В сети Интернет опубликовано обращение научных работников из Краснодарского края к главе СК России. Они сообщают, что у них отнимают земельные участки, выделенные им много лет назад и находящиеся у них в собственности.
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