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Царьград

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Макрона "без головы" показали на выставке. Суд получил иск от президента Франции

Макрона "без головы" показали на выставке. Суд получил иск от президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд за картину "Аннуляция", представленную на выставке "Подвергнуты воздействию хлордекона".

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