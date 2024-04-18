Старейшее колесо обозрения в Москве возобновило работу

В Москве возобновило работу самое большое колесо обозрения советской эпохи. Аттракцион, ставший знаковым объектом Измайловского парка культуры и отдыха, был построен в 1957 году к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов по проекту инженера Хромова.
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