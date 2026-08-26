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Регион 29

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В Новодвинске мужчина потребовал удалить из соцсети более 120 постов о себе

В Новодвинске мужчина потребовал удалить из соцсети более 120 постов о себе

В Новодвинске суд рассмотрит иск о защите чести и достоинства из-за публикаций в социальной сети. Истец утверждает, что с октября 2024 года о нем и его родственниках разместили более 120 постов с сотнями комментариев.

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