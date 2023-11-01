В Иркутской области полицейские и общественники организовали встречу с членами ветеранской организации

В Чунском районе начальник штаба Дарья Кондуракий и член Общественного совета при Отделе МВД России по Чунскому району Зинаида Бутуханова посетили членов ветеранской организации с профилактической беседой о мошенничестве.
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