Театр абсурда
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Театр абсурда

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США выходят из конфликта. Напуганную Европу оставили с Путиным один на один

США выходят из конфликта. Напуганную Европу оставили с Путиным один на один

Настоящего менеджера отличает возможность профессионально делегировать любые поганые задачи нижестоящим кадрам, как бы те не противились.

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