Синоптики предупредили о похолодании на майских праздниках

В некоторых регионах России на майских праздниках ожидается ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, в Питере на майских праздниках температура воздуха не превысит четырех градусов выше нуля, а ночью и вовсе опустится до минусовых значений и будет сопровождаться мокрым снегом.