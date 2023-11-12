Про кандидатов в ЕС

Natalija Osminina

Ну, кто останется в плюсе? Выгодоприобретателей тут трое. При ослаблении ЕС США оттянет все предприятия ЕС на себя. То есть, индустриализируется и еще более опустит конкурента. Великобритания наконец-то добьется распада ЕС, чтобы подмять под себя Западную Европу и усилить свой фунт. Ослабление ЕС ослабит Украину и поможет России в её демилитаризации. И заодно распад ЕС даст возможность получить России свою зону влияния из стран Восточной Европы. Четвертым может быть Турция.