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Про кандидатов в ЕС

Про кандидатов в ЕС

ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ Помню, лет 12 назад руководители крупнейших стран Европейского союза, вращая круглыми глазами, заговорщицки намекали мне, что поторопились создать свой союз из таких разных стран.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ну, кто останется в плюсе? Выгодоприобретателей тут трое. При ослаблении ЕС США оттянет все предприятия ЕС на себя. То есть, индустриализируется и еще более опустит конкурента. Великобритания наконец-то добьется распада ЕС, чтобы  подмять под себя Западную Европу и усилить свой фунт.  Ослабление ЕС ослабит Украину и поможет России в её демилитаризации. И заодно распад ЕС даст возможность получить России свою зону влияния из стран Восточной Европы. Четвертым может быть Турция.
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