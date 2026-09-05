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Ларионов о 4:3 с «Ладой»: «Начали хорошо, потом сбились на непонятные ходы. Во 2-м периоде стало меньше брака. Мы хотим играть ярко. Забили 4 гола, а не 2, это плюс»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о матче с «Ладой» (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. – Всех с началом сезона, он начался увлекательно.

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