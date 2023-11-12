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Несекретные материалы

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Как в России расстреляли Советскую власть

Как в России расстреляли Советскую власть

Как в России расстреляли Советскую власть Главным результатом расстрела Верховного Совета России из танковых орудий 30 лет назад стала не просто победа Ельцина над депутатами, но фактическое уничтожение системы советского народовластия, установленной еще в 1917 году.

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Комментарии
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S
Stas
Законность нынешней власти взывает большое сомнение.
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