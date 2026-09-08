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Гришин о 5:1: «Решающий момент – 5-минутное большинство, наказали «Сочи» дважды. В том сезоне мы такие удаления не очень удачно реализовывали»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча против « Сочи » (5:1). – Непростой матч.

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