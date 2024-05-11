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Военные новости ★ спецоперация

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Немецкая пресса: в ЕС согласовали гарантии безопасности для Киева

Немецкая пресса: в ЕС согласовали гарантии безопасности для Киева

На фоне подписания Киевом двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с целым рядом западных стран Евросоюз подготовил свою версию договора, предусматривающего дополнительные обязательства со стороны содружества перед Украиной.

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