В США заявили о необходимости финансово поддерживать Украину

RT НА РУССКОМПолитикаВ США заявили о необходимости финансово поддерживать УкраинуЧлен палаты представителей США от штата Мичиган Энди Левин напомнил о необходимости финансово поддерживать Украину.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ФактуровичВыделяемые пиндосами деньги дальше продажного руководства не пойдут. Даже у пиндосов нет столько денег, чтобы насытить провластных временщиков. В массе своей, население останется нищим, и переобуется сразу, как выродки - от власти, полезут в пиндосовские транспортники.Комментировать
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