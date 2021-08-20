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В США заявили о необходимости финансово поддерживать Украину

В США заявили о необходимости финансово поддерживать Украину

Член палаты представителей США от штата Мичиган Энди Левин напомнил о необходимости финансово поддерживать Украину.

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Дмитрий Фактурович
Выделяемые пиндосами деньги дальше продажного руководства не пойдут. Даже у пиндосов нет столько денег, чтобы насытить провластных временщиков. В массе своей, население останется нищим, и переобуется сразу, как выродки - от власти, полезут в пиндосовские транспортники.

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