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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рокетс» сделали Амена Томпсона «неприкосновенным» и считают, что он входит в десятку самых ценных игроков НБА (Макман)

Обозреватель ESPN Тим Макман рассказал, что защитник Амен Томпсон находится на вершине иерархии в «Рокетс».

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