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12 шокирующих признаний из мемуаров голливудских звёзд

12 шокирующих признаний из мемуаров голливудских звёзд

Голливуд не прощает молчания. Рано или поздно звёзды садятся писать мемуары — и тогда из-за парадных дверей начинают выходить истории, которые никакой таблоид не придумает.

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