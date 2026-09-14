12 шокирующих признаний из мемуаров голливудских звёзд

Голливуд не прощает молчания. Рано или поздно звёзды садятся писать мемуары — и тогда из-за парадных дверей начинают выходить истории, которые никакой таблоид не придумает.
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