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Воронежские новости

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«Пересохшие» колонки и кусачие цены: что происходит на АЗС Воронежа во вторник

«Пересохшие» колонки и кусачие цены: что происходит на АЗС Воронежа во вторник

Пока одни воронежцы гадают, продлится ли бензиновый кризис до первых морозов, другие продолжают штурмовать АЗС в поисках заветного топлива.

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