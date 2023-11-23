За прошедшие сутки в области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

В Палехском районе в 07-35 на 4-ом километре автодороги «Палех- Южа» 38-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ 2834», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом «Ивеко», под управлением 65-летнего мужчины, после чего автомобиль «Киа Рио», под управлением 46-летней женщины, совершил наезд на двигающийся впереди автобус «Ивеко».