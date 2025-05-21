Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Какие народы могут исчезнуть в XXI веке?

Какие народы могут исчезнуть в XXI веке?

Майя, амореи, филистимляне… Некогда великие народы остались лишь в преданиях. Некоторые современные народы может постигнуть такая же участь уже в этом веке.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Ну, - спасибо латышам: на Курземском полуострове в последней ливской деревне скока-то годей тому назад уже вымерла последняя ливская старуха, говорившая на ливском. После неё осталась скотинка, не понимающая команд на летто-литовских языках. Кста, - пора потыкать палочкой Дагестан: что у нас там с цахурами и особенно с агулами? Я когда диплом по госправу писал во 1987 годе, тех и тех оставалось около 5 тыщщ. Цахуров чуть больше, агулов чуть меньше.
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