Какие народы могут исчезнуть в XXI веке?

Виктор Луговой

Ну, - спасибо латышам: на Курземском полуострове в последней ливской деревне скока-то годей тому назад уже вымерла последняя ливская старуха, говорившая на ливском. После неё осталась скотинка, не понимающая команд на летто-литовских языках. Кста, - пора потыкать палочкой Дагестан: что у нас там с цахурами и особенно с агулами? Я когда диплом по госправу писал во 1987 годе, тех и тех оставалось около 5 тыщщ. Цахуров чуть больше, агулов чуть меньше.