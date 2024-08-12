НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

270 подписчиков

Никто не выжил: в Киеве уничтожен бункер Генштаба с генералами, откапывать трупы даже не пытались

Никто не выжил: в Киеве уничтожен бункер Генштаба с генералами, откапывать трупы даже не пытались

Никто не выжил: в Киеве уничтожен бункер Генштаба с генералами, откапывать трупы даже не пытались Юлия СоколоваНа Западе заговорили о том, что Россия готовит удар невиданной силы по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
А нужно было позволить разрушить всю Европу, с Америкой в придачу
Ответить
12 час.
Игорь Васиков
Ждем официальной информации. Пока это просто догадки...
Ответить
11 час.
ГМ
Георгий Михалев
И откуда блохеры все знают?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх