Самарский Минздрав: При нападении пациента с ножом пострадали четыре человека Четыре человека, включая двух медиков, пострадали при нападении пациента в Красноярской центральной районной больнице (ЦРБ) в Самарской области.
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