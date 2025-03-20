Нашел сберкарту на пер. Казачем недалеко от заправки просьба написать в лс @Melanxolias или на номер 89963572723.
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Нашел сберкарту на пер. Казачем недалеко от заправки просьба написать в лс @Melanxolias или на номер 89963572723.