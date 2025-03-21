Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу МИД России Сергея Лаврова орденом Александра Невского I степени — за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием министра.
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