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Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу МИД России Сергея Лаврова орденом Александра Невского I степени — за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием министра.

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