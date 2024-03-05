Повышение утильсбора не сыграло той роли, на которую надеялись

Прошлогоднее повышение утилизационного сбора на автомобили в России не привело к ослаблению конкуренции со стороны китайских производителей, отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».
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