Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

859 подписчиков

«Во что мы превратились!»: в людоловы ТЦК вербуют ММАшников и боксёров, обещая «бронь»

«Во что мы превратились!»: в людоловы ТЦК вербуют ММАшников и боксёров, обещая «бронь»

В ТЦК вербуют спортсменов, обещая большие зарплаты и «бронь» от службы в ВСУ. Об этом на канале «Liberty UA» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии