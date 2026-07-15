«Во что мы превратились!»: в людоловы ТЦК вербуют ММАшников и боксёров, обещая «бронь»

В ТЦК вербуют спортсменов, обещая большие зарплаты и «бронь» от службы в ВСУ. Об этом на канале «Liberty UA» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».