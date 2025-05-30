Спасатели Петербурга продолжают убирать мазут после крушения танкеров в Черном море

В свободное время они не забывают и про физическую подготовку Спасатели Поисково-спасательной службы Петербурга продолжают активное участие в ликвидации последствий экологической катастрофы после крушения танкеров в Чёрном море, сообщили сегодня в группе службы во ВКонтакте.