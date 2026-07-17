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Пропавшего в тайге Сергея Усольцева подозревают в измене жене

Пропавшего в тайге Сергея Усольцева подозревают в измене жене

Исчезновение целой семьи в Красноярском крае до сих пор не дает покоя многим пользователям. В попытках разобраться, куда могли пропасть Усольцевы, их знакомые вспоминают детали, которые, возможно, помогут пролить свет на эту историю.

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