Пропавшего в тайге Сергея Усольцева подозревают в измене жене

Исчезновение целой семьи в Красноярском крае до сих пор не дает покоя многим пользователям. В попытках разобраться, куда могли пропасть Усольцевы, их знакомые вспоминают детали, которые, возможно, помогут пролить свет на эту историю.
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