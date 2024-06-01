Фонд "Восход" инвестирует в российские стартапы перед выходом на биржу

Группа "Интеррос" объединила усилия с другими крупными финансовыми игроками для создания венчурного фонда, специализирующегося на инвестициях в российские технологические компании на стадиях В и ранней стадии подготовки к IPO.
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