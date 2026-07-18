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Выходец из России возглавил фонд Госдепа США для «Маршрута Трампа»

Выходец из России возглавил фонд Госдепа США для «Маршрута Трампа»

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американский инвестор российского происхождения Константин Соколов назначен председателем нового фонда при Госдепартаменте США — TRIPP+ Enterprise Fund, который будет управлять бюджетом в $201 млн.

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