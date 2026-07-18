Выходец из России возглавил фонд Госдепа США для «Маршрута Трампа»

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американский инвестор российского происхождения Константин Соколов назначен председателем нового фонда при Госдепартаменте США — TRIPP+ Enterprise Fund, который будет управлять бюджетом в $201 млн.
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