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Релиз «Сатурна», Call of Duty обошла Tetris, новая игра про Спанч Боба, экранизация Outlast…

Релиз «Сатурна», Call of Duty обошла Tetris, новая игра про Спанч Боба, экранизация Outlast…

Отечественная студия Ninsar.Games выпустила бесплатную sci-fi RPG «Сатурн», Assassin’s Creed Shadows больше не перенесут, у Microsoft всё хорошо, Call of Duty стала второй в мире франшизой по числу проданных копий, в разработке находится новая игра про Спанч Боба, авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили свежий ролик про персонажей, A Vampyre Story обзаведётся сиквелом — .

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