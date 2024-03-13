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СК завершил следственные действия по делу хасанской банды в Приморье

СК завершил следственные действия по делу хасанской банды в Приморье

Следователями СУ Следственного комитета (СК) РФ по Приморскому краю завершены следственные действия в отношении участников хасанской банды, которая 20 лет обирала предпринимателей и грабила местное население.

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