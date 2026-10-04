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Army Deploys To Rio Grande Valley After Cartel Gunmen Open Fire On Coast Guard Crew

Army Deploys To Rio Grande Valley After Cartel Gunmen Open Fire On Coast Guard Crew Roughly 500 troops are being dropped onto islands in the Rio Grande by Chinook helicopters, days after suspected cartel gunmen opened fire on a US Coast Guard crew from the Mexican side of the river.

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