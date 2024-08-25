Вам мигнули светом на трассе? Расскажем, что это значит

Автомобилисты нередко используют условные световые сигналы, не описанные в Правилах дорожного движения, для передачи друг другу какой-то информации, отметил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.
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