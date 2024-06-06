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FTimes

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Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии за распространение фейков о ВС РФ

Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии за распространение фейков о ВС РФ

Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии за распространение фейков о ВС РФ Елена ГалицкаяСегодня в столице был вынесен приговор стримеру Анне Бажутовой, известной под псевдонимом YokoBovich, за распространение фейков о российской армии в одном из своих стримов.

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