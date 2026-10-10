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Специалист Лящук: банки не запрашивают пин-код электронной подписи

Специалист Лящук: банки не запрашивают пин-код электронной подписи

Эксперт по документообороту Евгений Лящук предупредил, что мошенники могут получить доступ к усиленной квалифицированной электронной подписи, обманув её владельца, и действовать от его имени.

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