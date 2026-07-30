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Регионы России

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Украинский фигурист Петренко лишён государственной стипендии

Украинский фигурист Петренко лишён государственной стипендии

Украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко выразил удивление решением президента Украины Владимира Зеленского лишить его государственной стипендии после участия в ледовом шоу российской олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

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